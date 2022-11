DOVE VEDERE SPAL-BENEVENTO – SERIE B –

La 14esima giornata di Serie B offre una sfida interessante, SPAL-Benevento. La partita al Paolo Mazza di Ferrara si giocherà sabato 12 novembre 2022 ore 14. Il match è stato affidato all’arbitraggio di F. Meraviglia.

La SPAL arriva da tre risultati utili consecutivi, due pareggi ed una vittoria; nell’ultima gara un pareggio a porte inviolate contro la Ternana.

In classifica la formazione allenata da De Rossi è all’undicesimo posto con 15 punti, ottenuti con 6 pareggi e 3 vittorie.

Il BENEVENTO è riuscito a fermare il Bari nella scorsa giornata di campionato con un pareggio (1-1). Nelle ultime 4 gare la formazione allenata da Fabio Cannavaro è riuscita ad ottenere solo due pareggi e 2 sconfitte. In classifica i Sanniti sono in piena zona di retrocessione con 11 punto al 17esimo posto.

I precedenti tra SPAL-Benevento sono 14: 2 pareggi, 7 vittorie dei ferraresi 5 successi degli stregoni.

Dove vedere SPAL-Benevento

Il match di sabato 12 novembre, ore 14:00, sarà trasmesso in co-esclusiva dai canali Sky e dalle piattaforme Dazn (Clicca qui per il tuo abbonamento) ed Helbiz. Dunque, per seguire in diretta la sfida sarà necessario un abbonamento ed il download delle relative app, disponibili in tutti gli store per dispositivi mobili.

Probabili formazioni

SPAL (3-5-2): Alfonso; Peda, Meccariello, Dalle Mura; Dickmann, Valzania, Esposito, Maistro, Celia; La Mantia, Moncini. All. De Rossi

BENEVENTO (3-5-2): Paleari; Leverbe, Glik, Capellini; Letizia, Karic, Schiattarella, Masciangelo, Improta; La Gumina, Forte. All. Cannavaro