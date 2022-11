DOVE VEDERE TORINO-SAMPDORIA – SERIE A –

La 14esima giornata di Serie A vedrà andare in scena all’Olimpico Grande di Torino la gara tra Torino-Sampdoria. La partita si giocherà mercoledì 9 novembre 2022 ore 20.45. L’arbitro del match sarà D. Massa.

Il TORINO è reduce della sconfitta contro il Bologna al Dall’Ara (2-1). La formazione Granata è stata capace di mettere ko, nelle precedenti giornate, sia il Milan che l’Udinese. Contro la Samp i piemontesi cercheranno riscatto. Al momento la formazione allenata da Ivan Juric è al decimo posto con 17 punti. Aina non sarà a disposizione dell’allenatore per la gara contro i doriani, mentre Lukic e Pellegri sono in dubbio.

La SAMPDORIA arriva da due sconfitte consecutive, Inter e Fiorentina. In classifica la situazione dei blucerchiati è davvero difficile, 19esimo posto con 6 punti. La formazione di Stankovic dovrà cambiare rotta per non restare nel limbo della zona di retrocessione.

I precedenti tra Toro e Samp sono 68: 37 vittorie dei Granata, 12 successi dei liguri e 19 pareggi.

Dove vedere Torino-Sampdoria

La partita Torino-Sampdoria verrà trasmessa in diretta su DAZN (Attiva qui il tuo abbonamento). Tramite app sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La gara si potrà seguire anche tramite SKY, sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Infine, per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv tramite l’app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.