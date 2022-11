DOVE VEDERE UDINESE-LECCE – SERIE A –

La tredicesima giornata di Serie A inizia venerdì 4 novembre 2022 con l’anticipo tra Udinese-Lecce. La sfida alla Dacia Arena prevede fischio d’inizio alle ore 20.45 e verrà gestita dall’arbitro F. Fourneau.

L’Udinese dopo una serie positiva di risultati, nelle ultime 5 gare non riesce a trovare vittoria; solo 3 pareggi e due sconfitte. Nell’ultima giornata di campionato i friulani hanno pareggiato, a reti inviolate, contro la Cremonese in trasferta. Per non perdere quanto di buono ottenuto fino ad oggi, la formazione di Andrea Sottil dovrà provare a vincere contro il Lecce. In classifica le Zebrette sono ottave con 22 punti.

Il Lecce, nonostante le difficoltà, al momento è out dalla zona di retrocessione che, allo stesso tempo è ad un passo. Diciassettesimi con 8 punti, i pugliesi dovranno lottare ancora molto per rimanere nella massima serie. La formazione allenata da Marco Baroni ha ottenuto una sola vittoria in campionato, i pareggi sono 5 mentre le sconfitte sono già 6.

I precedenti tra Udinese-Lecce a Udine, in campionato, sono 20: di questi incontri, 14 vittorie dei bianconeri, 3 pareggi e 3 sconfitte per i salentini.

Dove vedere Udinese-Lecce

La gara Udinese-Lecce di venerdì 4 novembre 2022 ore 20.45 verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva da DAZN (Clicca qui per attivare il tuo abbonamento). La partita si potrà vedere tramite smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Il match alla Dacia Arena si potrà seguire anche su SKY, sui canali Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv tramite l’app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.