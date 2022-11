Europa Conference League, le probabili formazioni di RFS Riga-Fiorentina

Nella giornata odierna (calcio d’inizio alle ore 16:30 italiane) la Fiorentina sarà di scena in Lettonia, ospite dell’RFS Riga nella sesta e ultima giornata del primo turno di Europa Conference League: il confronto verrà diretto dal danese Mads-Kristoffer Kristoffersen.

La situazione dei viola



Benché appaiati (a quota 10 punti) ai turchi del Basaksehir Istanbul in vetta al gruppo A, i viola non sono padroni del proprio destino per quanto riguarda il raggiungimento della prima posizione, per via degli scontri diretti sfavorevoli (i toscani, infatti, persero per 0-3 all’andata in trasferta, per poi aggiudicarsi per 2-1 il confronto di ritorno in casa). Per conquistare il primato e accedere direttamente agli ottavi di finale “saltando” i play-off, dunque, gli uomini di Vincenzo Italiano dovranno conseguire un maggior quantitativo di punti rispetto ai costantinopolitani: in sostanza, un’affermazione sull’RFS Riga in concomitanza di un pari (o, ovviamente, di una sconfitta) dei turchi (impegnati in casa al cospetto dell’Heart of Midlothian), oppure almeno un pareggio in caso di una loro sconfitta.

La gara d’andata



La gara d’andata tra Fiorentina e RFS Riga si concluse in parità. Lo scorso 8 settembre, infatti, i lettoni riuscirono a tornare dalla città di Dante Alighieri con un sorprendente 1-1: viola in vantaggio al 56’ con una prodezza di Barak, pari ospite al 74’ con Ilic.

Le probabili formazioni di RFS Riga-Fiorentina

RFS RIGA (3-4-3): Steinbors; Maksimenko, Lipuscek, Stuglis; Sorokins, Saric, Panic, Mares; Simkovic, Ilic, Santana. Allenatore: Viktors Morosz.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Maleh, Duncan, Barak; Ikoné, Cabral, Saponara. Allenatore: Vincenzo Italiano.