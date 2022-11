Genoa: Blessin a rischio esonero?

Il Genoa che doveva ripartire verso l’inseguimento al primo posto ha subito una sconfitta che ne ha ridimensionato le ambizioni. E allora le quotazioni di mister Blessin sono in netto calo. Ecco che il nome del probabile sostituto si fa sotto, vedremo se tutto ciò diventerà realtà.

Ecco il nome del probabile sostituto di Blessin

Il Genoa appare deciso a cambiare. Non è servito il cambio modulo all’allenatore tedesco per dare una svolta alla stagione. Al posto di Blessin potrebbe tornare Aurelio Andreazzoli, allenatore del Genoa già nel 2019. La sua avventura sulla panchina rossoblù durò pochi mesi, ora è un’idea forte per il dopo Blessin, anche se la discussione è ancora in atto tra i dirigenti del club. Ecco le parole di mister Blessin a fine gara: “Il grande problema è che la mia squadra ha dato l’80% mentre il Perugia il 110%. Sono deluso? Sì. Proteggerò sempre imiei giocatori, ma in questo momento sembrano dilettanti. Assolutamente dei dilettanti”.