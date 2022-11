Genoa, partità verità: ecco le scelte di formazione di Blessin e le sue parole

Il Genoa sta per affrontare la prima partita verità del suo campionato, l’avversario di turno è la Reggina di Filippo Inzaghi. Blessin è orientato a non cambiare niente o quasi della formazione che tanto bene sta facendo in questo avvio. Non sarà una partita semplice, soprattutto in trasferta e in questo momento della stagione anche un pari non andrebbe disdegnato. Ecco le parole di Blessin in conferenza stampa prepartita.

Le parole di Blessin e le scelte di formazione

Mister Blessin in conferenza stampa si esprime così: “Affrontiamo una buona squadra con ottime qualità in attacco. Del resto in questo campionato non esistono partite facili. I ragazzi sono motivati e danno il massimo in ogni allenamento. Bisogna andare avanti su questa strada. La serie B è molto equilibrata e non è mai scontato giocare e vincere facile. Noi dobbiamo dare sempre il massimo e sono convinto che possiamo vincere contro chiunque”. Ecco le scelte di formazione di Blessin:

Genoa (4-2-3-1): Martinez; Hefti, Dragusin, Bani, Sabelli; Frendrup, Strootman; Jagiello, Aramu, Gudmundsson; Coda