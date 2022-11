Brutto infortunio per Tonali in Albania-Italia: esce in barella – VIDEO

Tanta paura nell’amichevole di Tirana tra Albania ed Italia per Sandro Tonali. Il centrocampista del Milan è uscito dal campo sul finire del primo tempo, sul punteggio di 2 a 1 a favore della formazione azzurra, e immobilizzato su una barella a causa di un brutto infortunio. Un episodio che fa storcere il naso a tutti i tifosi che non comprendono l’utilità delle amichevoli, soprattutto vista la non partecipazione a Qatar 2022, che possono portare a infortuni inutili: proprio come avvenuto con Tonali. Ecco di seguito il racconto e il video dell’episodio.

Infortunio Tonali: il racconto dell’accaduto

Pochi istanti prima della fine dell’intervallo di Albania Italia, Sandro Tonali è costretto a lasciare il campo dopo una brutta caduta. Il centrocampista del Milan è andato a contendere un pallone in aria a Bare, cercando di intervenire di testa, ma il ponte dell’avversario ha catapultato l’azzurro che ha picchiato prima la spalla e poi la testa sul terreno di gioco. Tutti si sono fermati perché è stato evidente fin da subito che Tonali non era caduto in maniera normale e immediatamente è entrato in campo lo staff medico dell’Italia: Tonali è stato immobilizzato e portato fuori in barella. Fortunatamente le prime indicazioni parlano di un infortunio alla spalla sinistra e non alla colonna vertebrale. Seguiranno, inoltre, aggiornamenti. Ecco di seguito il video dell’episodio.