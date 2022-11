Juventus-Inter in arrivo domenica sera nel posticipo della 13a giornata del campionato di Serie A. Derby d’Italia che vedrà due squadre dallo stato di forma diametralmente opposto. Inter che arriva da un mese di ottobre fantastico, denso di vittorie e con uno spirito guerriero ritrovato. Juventus che invece a fatica sta cercando di risalire la china in campionato ed è reduce dall’eliminazione in Champions League. Domenica si sfideranno l’un l’altra e vincere sarebbe importante sia dal punto di vista della classifica che da quello psicologico.

Tutti i recuperi in casa Juventus

Tre pedine in più a disposizione della Juventus. E’ questa la speranza di Massimiliano Allegri e della Juventus, che dovrebbe aver scollinato la fase più critica dell’emergenza infortuni: Dusan Vlahovic, Angel Di Maria e Gleison Bremer sono infatti attesi al rientro domenica sera per il big match contro l’Inter. Sarebbe un bel colpaccio per il tecnico livornese che si ritroverebbe tre titolatissimi, anche se la priorità del club è prudenza onde evitare ricadute. Vlahovic e Bremer dovrebbero partire dal primo minuto, mentre Di Maria va ancora valutato attentamente nei prossimi 2 giorni. Niente da fare invece per McKennie, Pogba, De Sciglio, Iling e Paredes.