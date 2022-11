Lazio, Tare ci ripensa sulla Conference, ecco le sue parole

Igli Tare in questi giorni è stato chiamato spesso in causa, in primis da Mourinho. Riferimento? La discussa Conference League, dove ci si è ritrovata la Lazio finendo terza nel suo incredibile girone di Europa League. Tare dopo essere stato chiamato in causa sull’argomento come detto da Mourinho ha voluto chiarire la sua posizione in merito.

Le parole di Tare riguardo la Conference League

Tare e la Lazio si sono ritrovati in Conference League e ora avranno l’obbligo di provare a fare meglio possibile e provare anche ad andare fino in fondo. Le parole di Tare sul discusso argomento: “Per la crescita della società sarebbe importante che la Lazio giocasse ogni anno nella massima competizione europea, ma ora che siamo in Conference voglio che la Lazio la onori fino in fondo. Dobbiamo fare il massimo per vincere. Un trofeo infatti è sempre importante e resta in bacheca per l’eternità”.