Lecce: due punti persi contro l’Udinese? Le parole di Baroni: “I tifosi sono …”

Il Lecce torna con un punto dalla difficile trasferta di Udine, ma potevano essere tranquillamente 3. Pareggio arrivato oltre la metà del secondo tempo quello della squadra padrona di casa. Al Lecce e a mister Baroni restano il pareggio e la buona prestazione, cose non di poco conto. E’ tornata la spensieratezza unita alla concentrazione nella squadra giallorossa che fa ben sperare per i prossimi immediati impegni.

Le parole di Baroni

Ecco le parole di mister Baroni dopo Udinese-Lecce 1-1, un misto tra rabbia e soddisfazione per la prestazione: “Sono soddisfatto del pareggio e della prestazione dei miei giovani. Compattezza, dedizione e attaccamento alla maglia oltre a buon gioco. Lo volevamo fare, questa squadra ha addosso queste caratteristiche e dal lavoro ci sono le soluzioni. Riguardo le immagini e penso al palo e alla traversa…abbiamo fatto un’ottima partita. Elogio i miei ragazzi, specialmente i più giovani, noi non dobbiamo pensare molto, dobbiamo andare in campo e giocare senza pensare alla classifica e al risultato. I tifosi per noi sono fondamentali. La città e il pubblico sono incredibili. E’ importante trasferire l’attaccamento ai colori e alla nostra gente, ai sacrifici che fanno. Ci seguono sempre, in casa e fuori, fanno tanti sacrifici”.