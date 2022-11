Lecce: Umtiti proverà fino all’ultimo, probabile forfait? Le parole di Baroni e la formazione

Il Lecce di Baroni affronterà in questo turno infrasettimanale l’Atalanta di Gasperini. Partita difficile per il Lecce che proverà comunque a dire la sua e perchè no provare a prendersi i tre punti. La gara contro l’Udinese è stata molto incoraggiante ed è servita per ritrovare la convinzione giusta. Baroni con il dubbio Umtiti che verrà sciolto solo all’ultimo anche se si va verso un probabile forfait.

Le parole di Baroni e le novità di formazioni

Se come sembra Samuel Umtiti non sarà del match, il suo posto verrà preso da Pongracic con Gendrey terzino destro, Baschirotto e Gallo a completare il reparto difensivo. Ma non è detta l’ultima su Umtiti, il suo recupero potrebbe rappresentare la sorpresa dell’ultimora, e che sorpresa! Ecco le parole di Baroni in presentazione del match: “Affrontiamo la squadra piu’ forte di tutti in questo momento, che nelle sei gare esterne ne ha vinte cinque pareggiandone una. Basterebbe questo per capire le difficolta’ della gara che andremo ad affrontare. Ma tutto questo deve tramutarsi per noi in uno stimolo: per venirne a capo, sara’ necessaria grande attenzione e determinazione, non timore e rispetto”. La formazione del Lecce nel reparto difensivo l’abbiamo già annunciata, andiamo a vedere gli altri giocatori di movimento. Centrocampo composto da Gonzalez, Hjulmand e Blin, in attacco il confermato Colombo con ai lati Di Francesco e Strefezza. In porta manco a dirlo la saracinesca Wladimiro Falcone.