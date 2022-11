Lecce: la situazione Umtiti dopo l’infortunio e i tempi di recupero

Samuel Umtiti nella retroguardia del Lecce quando c’è si fa sentire eccome. Ecco perchè tutti i tifosi del Lecce hanno vissuto con apprensione l’uscita dal campo per infortunio del campione francese. Fortunatamente per lui si tratta solo di uno scontro di gioco e niente di più. Inizialmente si pensava ad un dolore muscolare, evento fortunatamente scongiurato e sospiro di sollievo importante per tutti.

I tempi di recupero di Umtiti

Umtiti contro l’Udinese è uscito dal terreno di gioco toccandosi il gluteo e da subito si è pensato ad un problema muscolare. Invece non è così fortunatamente e la sua guarigione dovrebbe avvenire in breve tempo. In forte dubbio però la presenza del francese nella partita contro l’Atalanta, anzi al momento è più probabile il suo forzato forfait. Umtiti dovrebbe tornare a disposizione di Baroni per lo scontro diretto con la Sampdoria. In questo momento il Lecce non può fare a meno di un calciatore del suo livello, che contro l’Udinese ha fatto la differenza.