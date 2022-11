Calciomercato Milan: ecco chi ti puoi regalare a gennaio con i soldi della Champions

Il Milan con il calciomercato sempre più vicino e i soldi della qualificazione agli ottavi di Champions League in tasca può puntare in alto. Torna di moda il tormentone estivo, quel giocatore che è stato corteggiato per mesi e che però non si è concretizzato alla fine. Potrebbe essere questa la slot di calciomercato buona per arrivarci?

Il Milan torna sul suo obiettivo

Nel calciomercato di gennaio il Milan tornerà a corteggiare Ziyech, ritenuto un’opportunità importante. Ziyech, in uscita dal Chelsea, potrebbe essere un’operazione più facile da fare rispetto all’estate. Di sicuro con lui i rossoneri aumenterebbero e di molto la loro qualità. Le voci su Ziyech sono un tormentone, ogni sessione di calciomercato viene accostato ai rossoneri. Vedremo se questa sarà la volta buona per vederlo direttamente a San Siro, sponda rossonera.