Mondiali, ecco la prima storica rete del Canada

Alla sua quinta gara in assoluto in un Mondiale, il Canada è finalmente riuscito ad andare a segno: l’autore della prima storica rete canadese in una rassegna iridata è stato Alphonso Davies al 2’ del confronto con la Croazia. Il goal del numero 19 nordamericano (che nella precedente gara con il Belgio aveva fallito un calcio di rigore) è valso il momentaneo vantaggio dei biancorossi, poi comunque piegati per 4-1 dalla più esperta selezione slava.

Le precedenti gare “mondiali” della nazionale canadese

Le precedenti gare “mondiali” del Canada videro i “canucks” sempre a sconfitti senza segnare reti: per tre volte al Mondiale del 1986 (organizzato in Messico) e una (quella d’esordio) nella corrente rassegna. Per la precisione, le sconfitte furono per 0-1 con la Francia il 1° giugno 1986, per 0-2 con l’Ungheria il 6 giugno 1986, per 0-2 con l’URSS il 9 giugno 1986 e per 0-1 con il Belgio lo scorso 23 novembre.

Le selezioni ancora senza reti nella fase finale di un Mondiale

Le uniche selezioni in passato partecipanti alla fase finale di un Mondiale ma mai andate a segno restano, dunque, Indie Orientali Olandesi (l’attuale Indonesia), Zaire (l’odierna Repubblica Democratica del Congo), Cina e Trinidad e Tobago, rispettivamente presenti nel 1938, nel 1974, nel 2002 e nel 2006.