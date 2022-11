Mondiali, le probabili formazioni di Svizzera-Camerun

Giovedì 24 novembre alle ore 11:00 italiane allo stadio “Al-Janoub” di Al Wakrah andrà in scena la sfida Svizzera-Camerun, gara inaugurale del girone G (comprendente anche Brasile e Serbia) della prima fase della rassegna iridata: il confronto tra rossocrociati e “leoni indomabili” verrà diretto dall’argentino Facundo Tello, coadiuvato dai suoi connazionali Ezequiel Brailovsky e Gabriel Alfredo Chade.

La situazione della Svizzera



Gli elvetici hanno disputato una sola amichevole di preparazione alla manifestazione iridata: quella dello scorso 17 novembre dello “Zayed Sports City Stadium” di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) con il Ghana, che li ha visti soccombere per 0-2.

La situazione del Camerun



Per nulla esaltante anche il “ruolino di marcia” dei camerunensi, che nelle quattro amichevoli pre-Mondiale hanno, nell’ordine, perso per 0-2 con l’Uzbekistan lo scorso 23 settembre e per 0-1 con la Corea del Sud quattro giorni più tardi, per poi pareggiare per 1-1 con la Giamaica il 9 novembre e con il medesimo risultato con Panama il successivo 18 novembre.

Le probabili formazioni di Svizzera-Camerun



SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo. Allenatore: Murat Yakin.

CAMERUN (4-4-2): Onana; Fai, N’Koulou, Castelletto, Tolo; Hongla, Anguissa, Gouet, Toko Ekambi; Aboubakar, Choupo-Moting. Allenatore: Rigobert Song.