Mondiali, probabili formazioni Croazia-Belgio: le scelte di Dalic e Martinez

Giovedì 1 dicembre, alle ore 16:00, andrà di scena il match valido per il terzo turno della fase a gironi, gruppo F, dei Mondiali in Qatar tra Croazia-Belgio. Le due compagini si sfideranno allo stadio Ahmed bin Ali, uno stadio calcistico di Al Rayyan, una delle città principali del Qatar. Lo stadio può ospitare fino a 21 282 posti a sedere e tutti i settori sono scoperti ad eccezione della tribuna principale. È stato inaugurato ufficialmente nel 2003.

Mondiali, Croazia-Belgio: come arrivano le due squadre

La Croazia si avvicina al match reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due gare del girone dei Mondiali in Qatar. La squadra di Zlatko Dalić, infatti, ha pareggiato per 0-0 contro il Marocco ed ha vinto per 4-1 contro il Canada. Il Belgio, invece, è reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali. La squadra di Roberto Martínez, infatti, ha vinto 1-0 contro il Canada ed ha perso per 0-2 contro il Marocco.

Probabili formazioni Croazia-Belgio

Nella cornice del Ahmed bin Ali Stadium di Al-Rayyan va in scena il big match tra le due favorite del gruppo F, Croazia e Belgio. Quello di giovedì pomeriggio sarà un match da dentro o fuori. Ecco le probabili formazioni.

Probabile formazione Croazia (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Kovacic, Brozovic, Modric; Livaja, Kramaric, Perisic. All.: Zlatko Dalic

Probabile formazione Belgio (3-4-2-1): Courtois; Dendoncker, Vertonghen, Alderweireld; Castagne, Tielemans, Witsel, Carrasco; Hazard, De Bruyne; Batshuayi. All.: Roberto Martinez