Mondiali, probabili formazioni Germania-Giappone: le scelte di Flick e Moriyasu

Martedì 23 novembre, alle ore 14:00, andrà di scena il match valido per la fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022 tra Germania-Giappone. Le due compagini si sfideranno al Khalifa International Stadium, noto anche come National Stadium, uno stadio polivalente a Doha, in Qatar. Prende il nome da Khalifa bin Hamad Al Thani, ex emiro del Qatar.

Mondiali, Germania-Giappone: come arrivano le due squadre

La Germania si avvicina al match reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali. I tedeschi, infatti, hanno pareggiato in trasferta per 3-3 contro l’Inghilterra in Nations League ed hanno vinto in amichevole contro l’Oman per 0-1. Il Giappone, invece, si avvicina alla gara reduce da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due gare amichevoli disputate. I nipponici, infatti, hanno perso in casa per 1-2 contro il Canada ed hanno pareggiato in casa per 0-0 contro l’Ecuador.

Probabili formazioni Germania-Giappone

Il cammino Mondiale della Germania inizia dalla sfida con il Giappone, che inaugura il Girone E del quale fanno parte anche Spagna e Costa Rica. Il gruppo si propone di essere come uno dei più combattuti di Qatar 2022. Ecco le probabili formazioni di Germania-Giappone.

Probabile formazione Germania (4-2-3-1): Neuer; Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Musiala, Sané; Havertz.

Allenatore: Flick

Indisponibili: –

Probabile formazione Giappone (4-2-3-1): Gonda; Sakai, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo; Endo, Shibasaki; Kubo, Kamada, Doan; Minamino.

Allenatore: Moriyasu

Indisponibili: –