Mondiali, probabili formazioni Polonia-Argentina: le scelte di Michniewicz e Scaloni

Mercoledì 30 novembre, alle ore 20:00, andrà di scena il match valido per la terza giornata della fase a gironi, gruppo C, dei Mondiali in Qatar tra Polonia-Argentina. Le due compagini si sfideranno allo Stadium 974, già stadio Ras Abu Aboud, uno stadio di calcio a Doha, in Qatar, nel distretto industriale di Ras Abu Aboud.

Mondiali, Polonia-Argentina: come arrivano le due squadre

La Polonia si avvicina al match reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due partite della fase a gironi dei Mondiali in Qatar. I biancorossi, infatti, hanno pareggiato per 0-0 all’esordio contro il Messico ed hanno vinto in casa per 2-0 contro l’Arabia Saudita, con gol di Zielinski e Lewandowski. L’Argentina, invece, si avvicina alla gara reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali. La Seleccion, infatti, ha perso contro l’Arabia Saudita per 1-2 ed ha vinto contro il Messico per 2-0, con gol di Messi ed Enzo Fernandez.

Probabili formazioni Polonia-Argentina

Polonia e Argentina si giocano la qualificazione nel 3° turno della Fase a gironi dei Mondiali. Ecco le probabili formazioni del match.

POLONIA (3-4-1-2): Szczesny; Glik, Kiwior, Bereszynski; Cash, Krychowiak, Bielik, Frankowski; Zielinski; Milik, Lewandowski. Ct. Michniewicz

ARGENTINA (4-2-3-1): E. Martinez; Molina, Otamendi, L. Martinez, Acuna; De Paul, E. Fernandez; Di Maria, Messi, Mac Allister; Lautaro. Ct. Scaloni