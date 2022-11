Mondiali, probabili formazioni Portogallo-Ghana: le scelte di Santos e Addo

Giovedì 24 novembre, alle ore 17:00, andrà di scena il match valido per il primo turno della fase a gironi, gruppo H, del Mondiale 2022 in Qatar tra Portogallo-Ghana. Le due compagini si sfideranno allo Stadium 974, già stadio Ras Abu Aboud, uno stadio di calcio a Doha, in Qatar, nel distretto industriale di Ras Abu Aboud.

Mondiali, Portogallo-Ghana: come arrivano le due squadre

Il Portogallo si avvicina al match reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali. Gli iberici, infatti, hanno perso in casa per 0-1 contro la Spagna ed hanno vinto in amichevole in casa contro la Nigeria per 4-0. Il Ghana, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due partite disputate. La squadra africana, infatti, ha vinto in amichevole per 0-1 contro Nicaragua ed ha vinto in casa per 2-0 contro la Svizzera.

Probabili formazioni Portogallo-Ghana

L’ultima chance di Cristiano Ronaldo per portare a casa un Mondiale inizia giovedì 24 novembre. Il Portogallo affronta il Ghana nella partita inaugurale della sua Coppa del Mondo. Ecco le probabili formazioni di Portogallo-Ghana.

Probabile formazione Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes; Ruben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Leao.

Allenatore: Santos

Indisponibili: –

Probabile formazione Ghana (4-2-3-1): Ati Zigi; Odoi, Salisu, Amartey, Baba; Partey, Samed; Kudus, A. Ayew, J. Ayew; Williams.

Allenatore: Addo

Indisponibili: –