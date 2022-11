Mondiali, probabili formazioni Qatar-Ecuador: le scelte di Sanchez Bas e Gustavo Alfaro

Domenica 20 novembre, alle ore 17:00, andrà di scena la prima partita dei Mondiali di Qatar 2022, Gruppo A, tra i padroni di casa del Qatar e l’Ecuador. Le due compagini si sfideranno allo stadio Al-Bayt, uno stadio situato ad Al Khor, nel nord est del Qatar. Progettato con la forma di una tenda beduina, con una capienza di 60 000 posti.

Mondiali, Qatar-Ecuador: come arrivano le due squadre

Il Qatar si avvicina alla partita inaugurale dei Mondiali 2022 reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due amichevoli internazionali disputate. In particolare, i padroni di casa hanno perso contro il Canada per 0-2 ed hanno ottenuto un prestigioso pareggio in casa contro il Cile per 2-2. L’Ecuador, invece, si avvicina alla sfida reduce da due pareggi consecutivi nelle ultime due uscite stagionali. I sudamericani, infatti, hanno pareggiato in amichevole contro Giappone e Iraq, entrambe le partite sono terminate con il risultato di 0-0.

Probabili formazioni Qatar-Ecuador

I Mondiali in Qatar 2022 sono in arrivo e, tra discussioni e curiosità, si accingono a essere tra i più ricordati della storia. Ecco le probabili formazioni della partita inaugurale Qatar-Ecuador.

Probabile formazione Qatar (5-3-2): Al-Sheeb; Rò-Rò, Al-Rawi, Khoukhi, A. Hassan, Ahmed; Hatem, Al-Haydos, Boudiaf; Afif, Almoez Ali.

Allenatore: Felix Sánchez Bas. Indisponibili: –

Probabile formazione Ecuador (4-3-3): Dominguez; Preciado, Porozo, Hincapie, Estupinan; Caicedo, Mendez, Cifuentes; Plata, Valencia, Ibarra.

Allenatore: Gustavo Alfaro. Indisponibili: Gruezo, Sarmiento