Mondiali, probabili formazioni Senegal-Olanda: le scelte di Aliou Cissé e Van Gaal

Lunedì 21 novembre, alle ore 17:00, andrà di scena il match valido per la fase a gironi, Gruppo A, del Mondiale 2022 in Qatar, tra Senegal-Olanda. Le due compagini si sfideranno allo stadio Al-Thumama, uno stadio di calcio situato a Doha nel distretto di Al-Thumama, in Qatar. Ha una capacità prevista di 40 000 spettatori.

Mondiali, Senegal-Olanda: come arrivano le due squadre

Il Senegal si avvicina al match reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due amichevoli internazionali disputate prima del Mondiale. Gli africani, infatti, hanno vinto in trasferta per 0-2 contro la Bolivia ed hanno pareggiato in casa per 1-1 contro l’Iran. L’Olanda, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due sfide di Nations League. Gli Orange, infatti, hanno vinto in trasferta 0-2 contro la Polonia ed hanno vinto in casa per 1-0 contro il Belgio.

Probabili formazioni Senegal-Olanda

Per la squadra di Louis Van Gaal (che dopo questa rassegna iridata lascerà il posto a Ronald Koeman), l’esordio è contro il Senegal campione d’Africa in carica: a completare il raggruppamento, anche i padroni di casa del Qatar e l’Ecuador, impegnati nel match inaugurale. Ecco le probabili formazioni del match.

Senegal (4-3-3): Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo, Ballo-Touré; I. Gueye, P. Gueye, M. Sarr; Diatta, Dia, I. Sarr.

Commissario Tecnico: Aliou Cissé.

Olanda (3-5-2): Pasveer; Timber, van Dijk, Aké; Dumfries, Berghuis, De Jong, Koopmeiners, Blind; Gakpo, Bergwijn.

Commissario Tecnico: Louis van Gaal