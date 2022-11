Mondiali, probabili formazioni Tunisia-Francia: le scelte di Kadri e Deschamps

Mercoledì 30 novembre, alle ore 16:00, andrà di scena il match valido per la terza giornata della fase a gironi, gruppo D, dei Mondiali in Qatar tra Tunisia-Francia. Le due compagini si sfideranno all’Education City Stadium. Uno stadio situato ad Al Rayyan, nei pressi della capitale qatariota Doha, nell’Education City, complesso di campus universitari gestiti da Qatar Foundation. Ha capienza di 45 350 posti a sedere.

Mondiali, Tunisia-Francia: come arrivano le due squadre

La Tunisia si avvicina al match reduce da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due sfide della fase a gironi dei Mondiali in Qatar. Gli africani, infatti, hanno pareggiato 0-0 contro la Danimarca ed hanno perso per 0-1 contro l’Australia. La Francia, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive nella fase a gironi. I Blues, infatti, hanno vinto per 4-1 contro l’Australia ed hanno superato la Danimarca per 2-1.

Probabili formazioni Tunisia-Francia

La Francia affronta la Tunisia nell’ultima giornata del Gruppo D dei Mondiali. Ecco le probabili formazioni del match.

TUNISIA (3-4-3): Dahmen; Meriah, Bronn, Talbi; Dräger, Skhiri, Laïdouni, Abdi; Sliti, Jebali, Msakni. Ct. Kadri

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Konaté, Upamecano, T. Hernandez; Tchouaméni, Fofana; Coman, Griezmann, Mbappé; Giroud. Ct. Deschamps