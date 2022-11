Nagoya Grampus-Roma, streaming gratis e diretta tv Sportitalia o DAZN? Dove vedere amichevole

Domani mattina alle ore 11.30 italiane (le 19.30 locali) al “Toyota Stadium” di Toyota (Giappone) si disputerà l’amichevole Nagoya Crampus-Roma, con i giallorossi che sono andati nel paese del Sol Levante per preparare la seconda parte di stagione che riprenderà mercoledì 4 gennaio. La squadra nipponica guidata dal tecnico Kenta Hasegawa, ha partecipato quest’anno alla J1 League (conclusasi a inizio mese), dove si è classificata all’ottavo posto con 46 punti.

Sarà la prima volta che le due squadre si incontrano; il tecnico dei giallorossi Josè Mourinho ha convocato i seguenti giocatori: Svilar e Boer come portieri, Smalling, Ibanez, Mancini, Spinazzola, Celik, Missori, Kumbulla e Keramitsis in difesa, Pellegrini, Matic, Tahirovic, Faticanti, Bove, Tripi e Volpato a centrocampo e infine Abraham, Shomurodov, Belotti, Cherubini, El Shaarawy, Zaniolo in attacco.

Nagoya Grampus-Roma, probabili formazioni

NAGOYA GRAMPUS (3-4-1-2): Langerak; Fujii, Nakatani, Maruyama; Inagaki; Morishita, Nagaki, Shigehiro, Sakai; Mateus, Naldo.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Tahirovic, Spinazzola; Pellegrini, Zaniolo; Abraham.

Dove vedere Nagoya Grampus-Roma in tv e streaming

L'amichevole tra Nagoya Grampus-Roma sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN: per poter vedere l'incontro è necessario scaricare l'App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi. Telecronaca a cura di Edoardo Testoni e con il commento tecnico dell'ex calciatore Simone Tiribocchi.