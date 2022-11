Palermo, Corini dopo le critiche vuole continuità, ma…

Il Palermo e il suo allenatore Eugenio Corini, una storia travagliata, almeno finora. Chissà se sarà davvero arrivato il punto di svolta dopo le tante critiche subite in questo avvio di stagione? Ricordiamo, a parziale attenuante, che Corini è subentrato a stagione iniziata a Baldini, per cui non era facile avere tutto e subito, gioco e risultati. Ora sembra che il Palermo di Corini abbia imboccato la strada giusta.

Operazione filotto per il Palermo?

Il Palermo vuole la continuità di risultati e punti che finora è mancata. Per farlo c’è bisogno di uscire indenni e perchè no con la vittoria dal campo del Cosenza. Di sicuro non sarà una partita facile, ma in Serie B questa parola non esiste. I due pareggi casalinghi contro Pisa e Cittadella che hanno lasciato l’amaro in bocca erano solo l’antipasto per il doppio successo consecutivo contro Modena e Parma. Serie aperta quindi quella del Palermo e la parola d’ordine del mister Eugenio Corini in questo momento è continuità. Ma prima si deve passare da Cosenza, per tornare a casa senza delusioni. Partita ampiamente alla portata del “nuovo” Palermo di Corini.