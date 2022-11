Polonia-Cile, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole

Oggi pomeriggio alle ore 18 allo “Stadion Miejski Legi Warszawa” di Varsavia, si disputerà il match amichevole Polonia-Cile, con i padroni di casa che si stanno preparando per il Mondiale in Qatar, che li vedrà impegnati nel gruppo C con Argentina, Messico e Arabia Saudita.

L’unico precedente tra le due Nazionali risale all’amichevole di Poznan dell’8 giugno 2018, con risultato finale di 2-2; l’arbitro della sfida sarà il tedesco Harm Osmers.

Polonia-Cile, probabili formazioni

POLONIA (3-4-1-2): Szczesny; Bednarek, Glik, Kiwior; Breszynski, Zurkowski, Krychowiak, Zalewski; Zielinski; Lewandowski, Milik.

CILE (3-4-1-2): Bravo; Roco, Medel, Diaz; Isla, Baeza, Aranguiz, Vegas; Vidal; Edu Vargas, Sanchez.

Dove vedere Polonia-Cile in tv e streaming

L’amichevole Polonia-Cile (ore 18) non sarà visibile su nessun canale italiano visto che non sono stati acquistati i diritti per trasmetterla; comunque per chi fosse interessato a seguire la gara, potrà collegarsi tramite satellite sulle tv locali dei due paesi, oppure consultare le pagine ufficiali Facebook e Twitter delle due Nazionali.

8 giugno 2018, amichevole Polonia-Cile 2-2: gli highlights