Premier League, probabili formazioni Chelsea-Arsenal: .e scelte di Potter e Arteta

Domenica 6 novembre, alle ore 13:00, andrà di scena il match valido per la tredicesima giornata del campionato di Premier League, massima competizione inglese, tra Chelsea-Arsenal. Le due compagini si sfideranno allo Stamford Bridge di Londra. Inaugurato nel 1877, è lo stadio più antico del Regno Unito, e con una capienza di 41.631 spettatori ha rappresentato lo stadio calcistico più grande della capitale britannica fino al 2006, anno in cui i rivali dell’Arsenal hanno inaugurato il loro nuovo impianto, l’Emirates Stadium.

Premier League, Chelsea-Arsenal: come arrivano le due squadre

Il Chelsea si avvicina al match reduce da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due giornate del campionato di Premier League. I Blues, infatti, hanno pareggiato per 1-1 in casa contro il Manchester United ed hanno perso in trasferta per 4-1 contro il Brighton. L’Arsenal, invece, si avvicina alla gara reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali. I Gunners, infatti, hanno pareggiato per 1-1 in trasferta contro il Southampton ed hanno vinto in casa per 5-0 contro il Nottingham Forest.

Probabili formazioni Chelsea-Arsenal

Derby di Londra ad alta quota in Premier League. Il Chelsea ospita l’Arsenal in un incontro che può rimettere in discussione i vertici della classifica. Ecco le probabili formazioni del match.

CHELSEA (3-4-2-1): Kepa; Chaloba, Silva, Cucurella; Pulisic, Loftus-Cheek, Kovacic, Sterling; Mount, Ziyech; Havertz. All. Potter

ARSENAL (4-2-3-1): Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Partey, Xhaka; Martinelli, Odegaard, Saka; Gabriel Jesus. All. Arteta