Reggina da impazzire, batte il Genoa ed è seconda. Inzaghi: “Serata perfetta, vittoria che…”

La Reggina batte il Genoa per 2-1 e si porta al secondo posto in classifica di Serie B, agganciando proprio il Genoa a quota 22 punti. Ebbene si, la Reggina di Filippo Inzaghi quest’anno fa sul serio e ha tutte le intenzioni e le carte in regola per essere protagonista fino alla fine. A battere il Genoa sono serviti il gol di Canotto e il rigore di Hernani, anche se nel mezzo c’è stato anche il rigore sbagliato da Menez quando il risultato era ancora di 1-1. Per il Genoa momentaneo pareggio di Aramu.

Le parole di Inzaghi

Filippo Inzaghi non sta nella pelle e si dice contento e soddisfatto di questa sontuosa prestazione della sua squadra. Ecco le parole di Inzaghi: “Partita perfetta, i ragazzi si devono godere questa vittoria. Abbiamo usato una strategia diversa, non potevamo giocarcela a viso aperto. Il nostro portiere non ha subito un tiro, la squadra ha fatto un capolavoro. Ho detto ai ragazzi che comunque fosse finita, questa partita ci ha già fatto capire che siamo forti, nonostante una squadra nuova e una società nuova. Il Genoa ha tutto per vincere il campionato. Ora dobbiamo dare continuità a questa vittoria. Sono davvero molto contento per la squadra, speravo si ritagliassero una serata speciale, anche per accrescere l’autostima che comunque è già alta”.