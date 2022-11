Roma-Yokohama diretta tv e streaming gratis Dazn o Sky? Dove vedere amichevole internazionale

DOVE VEDERE ROMA YOKOHAMA MARINOS IN TV E IN STREAMING GRATIS – Nel bel mezzo della stagione, il Mondiale in Qatar rischia di spezzare il ritmo delle squadra dei nostri campionati. Diverse società, dunque, hanno organizzato alcune amichevoli per cercare di non perdere il passo durante questa lunga sosta invernale. La Roma ha già disputato un match amichevole contro i Nagoya Grampus, pareggiando per 0-0. Ora, la squadra di Mourinho affronterà lo Yokohama Marinos: ecco tutte le informazioni su dove vedere Roma-Yokohama in tv e in streaming.

Quando si gioca Roma-Yokohama: data del match amichevole

Roma-Tottenham si disputerà lunedì 28 novembre 2022 alle ore 11:30.

Dove vedere Roma-Yokohama amichevole 28 novembre 2022, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

L’amichevole estiva Roma-Yokohama, prevista per il 28 novembre 2022 e valida come amichevole internazionale, non dovrebbe essere trasmessa in diretta su alcuna piattaforma televisiva. In ogni caso, sarà possibile seguire la gara in programma in Giappone attraverso la diretta testuale sulle piattaforme social dei giallorossi (in aggiornamento).