Romania-Slovenia, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole

Oggi pomeriggio alle ore 17.30 alla Cluj Arena di di Cluj-Napoca si disputerà il match amichevole Romania-Slovenia, con entrambe le Nazionali che non sono riuscite a qualificarsi per la fase finale del Mondiale in Qatar e si preparano per le prossime Qualificazioni ad Euro 2024, che cominceranno il prossimo marzo.

Sono otto i precedenti con la Romania avanti di misura per 3-2 e tre pareggi, l’ultima sfida risale all’amichevole del 15 agosto 2012 (a Lubiana), con gli sloveni che si imposero per 3-2.

Dove vedere Romania-Slovenia in tv e streaming

L’amichevole Romania-Slovenia (ore 17.30) non sarà visibile su nessun canale italiano visto che non sono stati acquistati i diritti per trasmetterla; comunque per chi fosse interessato a seguire la gara, potrà collegarsi tramite satellite sulle tv locali dei due paesi, oppure consultare le pagine ufficiali Facebook e Twitter delle due Nazionali.