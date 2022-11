Salernitana, senti Nicola: “Dobbiamo essere concentrati, competitivi e…”

La Salernitana vuole provare a fare risultato anche a Firenze, in un campo non facile per nessuno. La squadra di mister Nicola viene da un pareggio interno contro la Cremonese quando aveva assaporato già i 3 punti. Ma queste sono cose che possono succedere, l’importante è avere la consapevolezza e la mentalità giusta per affrontare con continuità ogni avversario nella massima serie. La Salernitana veniva dalla storica vittoria ottenuta all’Olimpico contro la Lazio per 3-1. Ora il prossimo avversario si chiama Fiorentina.

Le parole di Nicola

Nicola prima della partita contro la Fiorentina dichiara: “Vogliamo fare la nostra partita dando tutto quello che abbiamo, siamo consci di incontrare una squadra forte ma sappiamo che hanno dei punti deboli che dovremo essere bravi a sfruttare. La Fiorentina è una squadra abituata a giocare gare ravvicinate. Dovremo essere bravi a occupare gli spazi nel modo giusto, essere puntuali nel portare le pressioni e abili a produrre il nostro gioco con concentrazione e calma avendo capacità di verticalizzare e rallentare i ritmi quando serve. Vogliamo essere competitivi e per farlo bisognerà avere attenzione per tutto l’arco della gara e capacità di non farsi sfuggire la partita nei momenti difficili. Servirà il contributo di tutti, è importante che tutti si facciano trovare pronti”.