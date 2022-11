SERIE B – DOVE VEDERE BRESCIA-SPAL –

La 14esima giornata di Serie B ha in serbo il match tra Brescia-SPAL. La sfida al Rigamonti si giocherà domenica 27 novembre 2022 alle ore 15. Il direttore di gara sarà Minelli.

Il BRESCIA arriva da una lunga serie di pareggi, l’ultimo a reti inviolate contro la Ternata. Le Rondinelle in classifica hanno perso un po’ di punti, a -10 dalla prima in classifica, la formazione lombarda è al settimo posto con 20 punti. Zona Play-Off per la formazione di Ruiz, ma per sognare in grande è necessario fare ancora di più.

La SPAL ha perso contro il Benevento nell’ultima di campionato (2-1). Negli incontri precedenti gli Estensi hanno ottenuto solo due pareggi. La classifica non sorride agli uomini di Daniele De Rossi, sono al 12esimo posto con 15 punti.

I precedenti tra Brescia-SPAL al Rigamonti sono 23: 7 vittorie per la Leonessa; 12 pareggi e 3 vittorie per i Biancazzurri.

Serie B – Dove vedere Brescia-SPAL

La partita in scena al Rigamonti, tra Brescia-SPAL di domenica 27 novembre 2022 ore 15, verrà trasmessa in diretta su DAZN (Clicca qui per attivare il tuo abbonamento). Dazn sia sull’app che sul sito ufficiale sul canale relativo al match, sulla piattaforma digitale di Sky, su Now TV e sull’app Sky Go, infine sull’app e sul canale di Helbiz Live presente su Prime Video.

Probabili formazioni

Brescia (4-3-1-2): Andrenacci; Cistana, Mangraviti, Adorni, Pace; Ndoj, Van de Looi, Bisoli; Olzer; Aye, Moreo. Allenatore: Pep Clotet. Indisponibili: Viviani; Lezzerini, Karacic, Huard, Jallow.

Spal (3-4-1-2): Alfonso; Almici, Meccariello, Dalle Mura; Dickmann, Murgia, Esposito, Celia; Maistro; Finotto, Moncini. Allenatore: Daniele De Rossi. Indisponibili: Varnier, Arena, Peda, La Mantia