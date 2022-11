SERIE B – DOVE VEDERE REGGINA-BENEVENTO –

Il lunch-match della 14esima di Serie B si giocherà in Calabria domenica 27 novembre. La sfida Reggina-Benevento, con fischio d’inizio alla ore 12.30, verrà gestita dall’arbitro L. Zufferli.

La REGGINA con le due sconfitte subite, contro Perugia e Parma, ha perso un po’ di punti, ma soprattutto il primato in classifica, vedendosi, così, sorpassare dal Frosinone. La formazione di Inzaghi arriva anche da due vittorie importanti, quelle contro Genoa e Venezia. I calabresi sono secondi in classifica con 25 punti.

Il BENEVENTO, nonostante l’arrivo di Cannavaro, non riesce a prendere quota. I Sanniti nelle ultime 5 gare hanno ottenuto 2 pareggi, 2 sconfitte ed una vittoria. Nell’ultima di Campionato i campani hanno battuto la SPAL in trasferta, ottenendo un bottino importante. In classifica la situazione è ancora abbastanza critica: sedicesimi con 14 punti.

I precedenti tra calabresi e campani sono 40: 20 vittorie del Benevento, 8 vittorie della Reggina e 12 pareggi.

Serie B – Dove vedere Reggina-Benevento

La sfida Reggina-Benevento di domenica 27 novembre 2022 ore 12.30 verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva su DAZN (Clicca qui per attivare il tuo abbonamento). La sfida su DAZN è visibile sia sull’app che sul sito ufficiale sul canale relativo al match, sulla piattaforma digitale di Sky e sull’app Sky Go, e infine sull’app e sul canale di Helbiz Live presente su Prime Video.

Probabili formazioni

Reggina (4-3-3): Ravaglia; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Giraudo; Fabbian, Majer, Hernani; Canotto, Menez, Rivas. Allenatore: Filippo Inzaghi. Indisponibili: Galabinov, Lombardi, Santander.

Benevento (3-5-2): Paleari; Leverbe, Capellini, Glik; Letizia, Acampora, Schiattarella, Foulon, Improta; Forte, La Gumina. Allenatore: Fabio Cannavaro. Indisponibili: Tello, Ciano, Vokic, Veseli, Kubica, Viviani, Simy