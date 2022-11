Serie C, Arzignano-Vicenza è il derby veneto di oggi lunedì 28 novembre in Veneto. Sarà quella tra le due vicentine infatti la sfida attesissima che metterà in palio punti molto importanti. La squadra biancorossa allenata da Francesco Modesto cerca la vittoria per avvicinare la testa della classifica.

Serie C, Arzignano-Vicenza: dove vederla in TV e streaming

Calcio serie C, attesissimo il derby vicentino Arzignano-Vicenza che andrà in scena oggi lunedì 28 novembre. La partita valida come 15° di andata è in programma alle ore 20,30 e sarà visibile in diretta in chiaro su RaiSport e in streaming su Raiplay. Sempre in streaming ma a pagamento il match potrà essere seguito in diretta streaming su Eleven Sports. Punti importanti in palio, le due squadre sono staccate di soli 2 lunghezze con il Vicenza attualmente al 7° posto e l’Arzignano al 9°. In caso di successo il Vicenza avvicinerebbe il Pordenone di Mimmo Di Carlo leader della classifica a quota 30 punti. L’arrivo del tecnico Francesco Modesto chiamato a sostituire Francesco Baldini ha dato nuova linfa ai biancorossi che hanno infilato una serie di risultati positivi.

La classifica

Questa la classifica del girone A di serie C:

Pordenone 30, Renate 27, FeralpiSalò 27, Lecco 27, Pro Sesto 25, Novara 24, Vicenza 23, Juventus u23 23, Arzignano ValChiampo 21, Pro Vercelli 21, Pro Patria 21, Padova 20, Pergolettese 19, Albinoleffe 17, Sangiuliano 17, Mantova 16, Virtus Verona 13, Trento 13, Triestina 11, Piacenza 9.