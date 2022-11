Serie C – Dove vedere Olbia-Cesena, streaming e diretta Tv

SERIE C – DOVE VEDERE OLBIA-CESENA –

Per la quindicesima giornata di Serie C andrà in scena Olbia-Cesena, sabato 26 novembre 2022 ore 14.30. Il match di Serie C – Girone B, si giocherà allo Stadio Bruno Nespoli di Olbia.

L’OLBIA nell’ultima di campionato ha ottenuto una sconfitta contro la Carrarese (1-0). Una scia di risultati non molto positiva da parte dei sardi; negli ultimi 10 incontri hanno ottenuto 6 sconfitte, 2 pareggi e 2 vittorie. In classifica è piena zona retrocessione, penultimi in classifica con 11 punti.

Il CESENA nell’ultima di campionato ha perso in casa contro l’Ancona (1-0). La formazione emiliana è al sesto posto con 25 punti, in piena zona Play-Off. In 14 gare disputate, gli uomini di William Viali ha ottenuto 7 successi e 4 pareggi, un ruolino niente male per i Bianconeri.

Sarà il terzo scontro in Lega Pro tra Olbia e Cesena dopo quelli della passata stagione. Nei due precedenti match, i bianconeri hanno sempre trovato la via del gol. 4 i gol messi a referto dalla squadra dell’Emilia-Romagna, 0 quelli segnati dai sardi.

Serie C – Dove vedere Olbia-Cesena

La sfida Olbia-Cesena, di sabato 26 novembre 2022 ore 14.30, sarà visibile su Eleven Sports tramite abbonamento su cellulare, pc o tablet. L’applicazione della piattaforma Eleven Sports è scaricabile sia su smartphone che tablet. Il match si potrà vedere anche sul sito elevensports.it su pc. Non è possibile seguire in diretta tv o streaming l’incontro gratis.