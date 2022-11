Serie C, le probabili formazioni di Lecco-Piacenza

Sabato 19 novembre alle ore 17:30 andrà in scena Lecco-Piacenza, confronto della quattordicesima giornata del girone A di Serie C consistente in una sorta di testacoda tra i blucelesti quinti in graduatoria e i biancorossi penultimi: la sfida del “Mario Rigamonti-Mario Ceppi” verrà diretta da Gabriele Restaldo di Ivrea (Torino), coadiuvato da Giuseppe Luca Lisi di Firenze e da Diego Peloso di Nichelino (Torino), con Andrea Mazzer di Conegliano (Treviso) quale quarto ufficiale.

La situazione del Lecco



La compagine lombarda è reduce dal pareggio esterno per 0-0 con la FeralpiSalò, successivo ai K.O. con Trento (1-2 in casa) e Pordenone (0-5 in trasferta). Con i loro ventuno punti (frutto di sei vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte, con sedici reti segnate e diciassette incassate), i lariani occupano il quinto posto in classifica (seppur in compagnia della Pro Sesto). Sostanzialmente positivo il “ruolino di marcia” casalingo: dodici punti in sei gare, risultato di quattro vittorie e due sconfitte, con nove goal segnati e quattro subiti.

La situazione del Piacenza



Reduci dalla sconfitta (0-3) casalinga con la capolista Pordenone (risultato che ha chiuso a tre giornate -due pareggi e una vittoria- la loro serie positiva), i biancorossi occupano la penultima posizione in graduatoria, a quota otto punti (frutto di una vittoria, cinque pareggi e sette sconfitte, con quindici reti segnate e ventotto subite). Il “bottino” esterno dei piacentini ammonta a quattro punti, risultato di un successo, un pareggio e quattro sconfitte (con sei goal segnati e tredici subiti): tuttavia, i due risultati positivi sono stati conseguiti proprio negli ultimi due impegni esterni, che hanno visto (nell’ordine) gli uomini del tecnico Cristiano Scazzola impattare per 2-2 a Trento alla decima giornata e imporsi per 2-1 a Mantova alla dodicesima (affermazione consistente nella prima e finora unica vittoria stagionale degli emiliani in campionato).

L’ultimo confronto in riva al Lario



Vittoria piacentina nell’ultimo confronto in riva al Lario: un 2-1 relativo alla trentaseiesima giornata del girone A della Serie C 2021-’22 (10 aprile 2022), con reti ospiti firmate da Davide Munari al 5’ e da Riccardo Nava al 49’, a rendere vana realizzazione dei padroni di casa siglata da Andrea Giudici all’8’ e valsa il provvisorio pareggio lombardo.

Le probabili formazioni di Lecco-Piacenza



LECCO (3-5-2): Melgrati; Lepore, Maldini, Enrici; Zambataro, Galli, Ilari, Girelli, Giudici; Pinzauti, Buso. Allenatore: Luciano Foschi.

PIACENZA (3-5-2): Tintori; Nava, Cosenza, Masetti; Munari, Suljic, Persia, Palazzolo, Gonzi; Rossetti, Morra. Allenatore: Cristiano Scazzola.