Serie C, le probabili formazioni di Mantova-Piacenza

Domenica 6 novembre alle ore 17:30 andrà in scena Mantova-Piacenza, confronto valido per la dodicesima giornata del girone A del campionato di Serie C: la sfida dello stadio “Danilo Martelli” verrà diretta da Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa (Vicenza), coadiuvato da Davide Santarossa di Pordenone e da Marco Pilleri di Cagliari, con Andrea Migliorini di Verona quale quarto ufficiale.

La situazione del Mantova



I mantovani sono reduci dall’eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C per mano del Renate (impostosi in riva al Mincio per 9-8 ai tiri di rigore, successivamente all’1-1 dei tempi regolamentari divenuto 2-2 dopo i trenta minuti aggiuntivi), che ha fatto seguito al K.O. per 1-2 patito a Trieste nel precedente impegno di campionato, nello scontro salvezza con i giuliani. Il sodalizio virgiliano occupa attualmente la quartultima posizione in graduatoria a quota undici punti, frutto di tre vittorie, due pareggi e sei sconfitte (con dodici reti realizzate a fronte delle venti subite). Assolutamente eccellente il “ruolino di marcia” casalingo, con tre vittorie (tra le quali il 2-1 inflitto all’ambizioso Pordenone all’ottava giornata, lo scorso 17 ottobre), un pareggio e una sconfitta, per un “bottino” di dieci punti. A ciò fa da contraltare il pessimo rendimento esterno, con un solo punto raccolto in sei trasferte: l’1-1 strappato alla Virtus Verona alla settima giornata, il 9 ottobre scorso.

La situazione del Piacenza



Reduce dall’eliminazione dalla Coppa Italia di categoria anche il Piacenza, battuto a domicilio dal Sangiuliano City ai tiri di rigore (4-6), successivamente al 2-2 del 90’ rimasto tale anche dopo i tempi supplementari. Il precedente turno di campionato ha visto il sodalizio emiliano impattare per 1-1 il posticipo interno con il Padova: un risultato importante sia per la classifica sia per il morale, in quanto conquistato al cospetto di una delle compagini aspiranti alla promozione in Serie B. La situazione dei piacentini è, però, critica: ultimi in graduatoria a quota cinque punti (frutto di altrettanti pareggi e di sei sconfitte, con tredici goal fatti e ventiquattro incassati), i biancorossi sono ancora alla ricerca del loro primo successo stagionale in campionato e lontano dal “Leonardo Garilli” hanno conseguito un solo punto, benché relativo all’ultima trasferta affrontata (decima giornata, lo scorso 23 ottobre): il 2-2 di Trento.

L’ultimo confronto in Lombardia



Successo mantovano nell’ultimo confronto in Lombardia: 2-1 alla quinta giornata del girone A della Serie C 2021-’22 (26 settembre 2021), con reti virgiliane firmate da Filippo Guccione al 34’ e da Caio De Cenco al 93’, a ribaltare il momentaneo vantaggio ospite, opera di Andrea Corbari al 23’.

Le probabili formazioni di Mantova-Piacenza



MANTOVA (4-3-3): Chiorra; Pinton, Matteucci, Iotti, Ceresoli; Gerbaudo, De Francesco, Pierobon; Guccione, Mensah, Yeboah. Allenatore: Nicola Corrent.

PIACENZA (3-5-2): Tintori; Nava, Masetti, Cosenza; Frosinini, Persia, Palazzolo, Nelli, Capoferri; Morra, Cesarini. Allenatore: Cristiano Scazzola.