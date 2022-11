Serie C, le probabili formazioni di Novara-Piacenza

Domenica 27 novembre alle ore 14:30 andrà in scena Novara-Piacenza, confronto della quindicesima giornata del girone A di Serie C tra sodalizi entrambi reduci da K.O. esterni: la sfida del “Silvio Piola” verrà diretta da Giuseppe Vingo di Pisa, coadiuvato da Ivan Catallo di Frosinone e da Emanuele Fumarulo di Barletta (Barletta-Andria-Trani), con Antonio Costanza di Agrigento quale quarto ufficiale.

La situazione del Novara



La compagine piemontese è reduce dalla sconfitta (0-1) patita sul campo della capolista Pordenone, consistente nel suo secondo “scivolone” esterno consecutivo (dopo l’1-2 della dodicesima giornata con la Juventus Next Gen). Con ventitré punti all’attivo (frutto di sette vittorie, due pareggi e cinque sconfitte, con diciannove reti realizzate e quindici subite), i novaresi occupano il sesto posto in classifica in compagnia del L.R. Vicenza. Abbastanza positivo il rendimento interno: quattordici punti in sette gare, risultato di quattro successi, due pareggi e un’unica sconfitta (dieci a quattro il bilancio delle reti).

La situazione del Piacenza



Provengono da un rovescio anche gli emiliani, caduti per 1-3 a Lecco la scorsa giornata. I biancorossi occupano l’ultimo posto in classifica a quota otto punti (frutto di un’affermazione, cinque pareggi e otto sconfitte, con sedici goal fatti a fronte dei trentuno incassati). Il “ruolino di marcia” esterno dei piacentini consiste in una vittoria, un pareggio e cinque sconfitte in sette gare (con sette reti segnate e sedici subite), per un “bottino” di quattro punti.

L’ultimo confronto in Piemonte



Affermazione locale nell’ultimo confronto in Piemonte: un 2-0 risalente alla trentunesima giornata del girone A della Serie C 2020-’21 (18 marzo 2021), con reti firmate da Simone Rossetti al 29’ e da Eric Lanini al 61’.

Le probabili formazioni di Novara-Piacenza



NOVARA (3-5-2): Desjardins; Benalouane, Carillo, Khailoti; Ciancio, Masini, Marginean, Rocca, Goncalves; Tavernelli, Bortolussi. Allenatore: Roberto Cevoli.

PIACENZA (3-5-2): Rinaldi; Nava, Cosenza, Masetti; Munari, Persia, Palazzolo, Suljic, Gonzi; Rossetti, Morra. Allenatore: Cristiano Scazzola.