Serie C, le probabili formazioni di Piacenza-Pordenone

Sabato 12 novembre alle ore 17:30 andrà in scena Piacenza-Pordenone, confronto valido per la tredicesima giornata del girone A del campionato di Serie C: la sfida del “Leonardo Garilli” verrà diretta da Alessandro Di Graci di Como, coadiuvato da Marco Cerilli di Latina e da Andrea Cravotta di Città di Castello (Perugia), con Giuseppe Sassano di Padova quale quarto ufficiale.

La situazione del Piacenza



Il sodalizio piacentino è reduce dall’importantissima affermazione (2-1) esterna nello scontro diretto salvezza con il Mantova, consistente nel suo primo successo stagionale in campionato: i tre punti conquistati in riva al Mincio hanno consentito agli emiliani di abbandonare l’ultima posizione in classifica (ora appannaggio della Virtus Verona), rilanciandosi nella corsa per la salvezza diretta. Gli uomini guidati dal tecnico Cristiano Scazzola sono reduci da tre risultati utili consecutivi in campionato: la vittoria sui virgiliani si è, infatti, aggiunta ai precedenti pareggi con Trento (2-2 esterno) e Padova (1-1 al “Leonardo Garilli”). Le dodici giornate finora disputate hanno visto i biancorossi conseguire otto punti, frutto di una vittoria, cinque pareggi e sei sconfitte, con quindici reti realizzate a fronte delle venticinque incassate.

La situazione del Pordenone



In vetta alla classifica in compagnia del Renate, i “ramarri” neroverdi sono reduci da due roboanti vittorie: il 5-0 rifilato la scorsa giornata al Lecco fra le mura amiche del “Guido Teghil” di Lignano Sabbiadoro ha, infatti, fatto seguito al 5-1 inflitto (a domicilio) il turno precedente alla Pergolettese. Il “bottino” dei friulani in queste prime dodici gare di campionato ammonta a ventitré punti, risultato di sette vittorie, due pareggi e tre sconfitte, con ventuno goal segnati e sei subiti.

Le probabili formazioni di Piacenza-Pordenone



PIACENZA (3-5-2): Tintori; Nava, Cosenza, Masetti; Frosinini, Munari, Nelli, Suljic, Gonzi; Cesarini, Morra. Allenatore: Cristiano Scazzola.

PORDENONE (4-3-1-2): Festa; Bruscagin, Ajeti, Bassoli, Benedetti; Torrasi, Burrai, Pinato; Zammarini; Dubickas, Candellone. Allenatore: Domenico Di Carlo.