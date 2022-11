Serie C, le probabili formazioni di Piacenza-Triestina

Mercoledì 30 novembre alle ore 18:00 andrà in scena Piacenza-Triestina, delicato confronto della bassa classifica tra gli emiliani ultimi e i giuliani penultimi: la sfida del “Leonardo Garilli” verrà diretta da Dario Madonia di Palermo, coadiuvato da Domenico Castro di Livorno e da Emanuele Renzullo di Torre del Greco (Napoli) con Mattia Rodighiero di Vicenza quale quarto ufficiale.

La situazione del Piacenza



Il sodalizio emiliano è reduce da un buon pareggio esterno per 1-1 conseguito in quel di Novara, che ha consentito agli uomini guidati del tecnico Cristiano Scazzola di muovere una classifica che resta comunque assai critica: i biancorossi, infatti, sono mestamente in ultima posizione a quota 9 punti (frutto di un unico successo, sei pareggi e otto sconfitte, con diciassette reti realizzate e trentadue subite), due lunghezze dalla penultima posizione occupata proprio dalla Triestina. Affatto esaltante il rendimento casalingo: zero vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte in sette gare (con nove goal fatti a fronte dei quindici subiti), per un magro “bottino” di quattro punti.

La situazione della Triestina



Se il Piacenza piange, la Triestina di certo non ride: i giuliani, infatti sono reduci dal K.O. casalingo (1-2) con il Lecco, consistente nel loro settimo rovescio nelle ultime nove giornate (nelle quali hanno maturato quattro soli punti): una serie nerissima che ha portato gli alabardati a scivolare fino alla penultima posizione, a quota undici punti (risultato di due vittorie, cinque pareggi e otto sconfitte, con tredici reti realizzate e ventisei subite). Negativo il bilancio esterno: nessuna affermazione, tre pareggi e quattro rovesci in sette uscite (cinque a dodici il computo delle reti), per un ammontare di tre punti.

L’ultimo confronto in Emilia



Affermazione rossoalabardata nell’ultimo confronto in riva al Po: un 2-0 relativo alla ventiduesima giornata del girone A della Serie C 2021-’22 (23 febbraio 2022), con reti firmate da Giuseppe De Luca al 49’ e da Mirco Petrella al 96’.

Le probabili formazioni di Piacenza-Triestina



PIACENZA (3-5-2): Rinaldi; Nava, Cosenza, Masetti; Munari, Palazzolo, Nelli, Sulijc, Gonzi; Cesarini, Morra. Allenatore: Cristiano Scazzola.

TRIESTINA (4-3-3): Mastrantonio; Ciofani, Di Gennaro, Rocchi, Sarzi Puttini; Lovisa, Gori, Lollo; Minesso, Felici, Ganz. Allenatore: Massimo Pavanel.