Domani pomeriggio, alle ore 15.30, all’ “Alanya Oba Stadium” di Alanya (Turchia), si disputerà il match Alanyaspor-Salernitana, valido come gara amichevole. Prima di scoprire dove vedere Alanyaspor-Salernitana in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

I granata di Davide Nicola hanno scelto la Turchia per prepararsi al meglio in vista della ripresa della Serie A prevista per il 4 gennaio quando la Salernitana ospiterà all’ “Arechi” il Milan. Quella contro l’Alanyaspor sarà la seconda amichevole in questo ritiro dopo la sconfitta rimediata contro il Fenerbahce nella prima uscita. L’Alanyaspor, invece, nella Super Lig Turca è nono in classifica con 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte) e nel prossimo turno, previsto per il 25 dicembre, affronterà in trasferta il Konyaspor.

Dove vedere Alanyaspor-Salernitana, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN?

Il match Alanyaspor-Salernitana, valevole come gara amichevole, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Football (canale 203 del satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.