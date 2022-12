Almeria-Lazio, streaming gratis e diretta tv Sportitalia o Sky? Dove vedere amichevole

Giovedì 22 dicembre alle ore 18.30 al “Power Horse Stadium” di Almeria (Spagna) si disputerà il match amichevole Almeria-Lazio, ultima amichevole invernale delle due squadre prima del ritorno in campo che le vedrà impegnate in trasferta rispettivamente contro Cadice e Lecce.

Sarà la prima sfida tra i due club, mentre i biancocelesti contro squadre spagnolo vantano venti precedenti ufficiali con un bilancio di 5 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte.

Dove vedere Almeria-Lazio in tv e streaming

Il match Almeria-Lazio sarà visibile su Sky Sport Football (canale 203 del decoder) con collegamento a partire dalle ore 18.25.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

