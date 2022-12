Amarcord Mondiali: quei primati delle Indie Orientali Olandesi…

Tra le varie nazionali vantanti primati relativi ai Mondiali, una ha varie particolarità: la selezione delle Indie Orientali Olandesi, denominazione dell’attuale Indonesia nel periodo coloniale.

I record positivi

I record positivi delle Indie Orientali Olandesi sono relativi alla stessa presenza alla fase finale di un Mondiale. Qualificate (benché grazie al forfait del Giappone, ritiratosi prima del doppio confronto eliminatorio) per la rassegna iridata del 1938 disputatasi in Francia, le Indie Orientali Olandesi consistettero sia nella prima nazionale asiatica a partecipare alla rassegna mondiale sia nella prima e finora unica rappresentativa di una colonia in grado di raggiungere tale traguardo. Infatti, benché non indipendenti, le nazionali britanniche non rappresentano colonie, bensì Nazioni costitutive (Home Nations) del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

I record negativi

La selezione del grande stato-arcipelago è protagonista anche di due primati negativi. In primis, quello relativo al minor numero di gare iridate disputate da una compagine qualificatasi a tale rassegna: una sola. Ciò è dovuto al fatto che nel 1938 il Mondiale era totalmente strutturato sull’eliminazione diretta: perdendo per 0-6 in quel di Reims l’incontro del primo turno (ottavi di finale) con l’Ungheria, la selezione asiatica chiuse il suo “rapporto” con il Campionato del Mondo. Non essendo riuscita ad andare a segno, la compagine delle Indie Orientali Olandesi è una delle quattro selezioni mai andate in goal nelle loro gare mondiali: tale triste primato è appannaggio di altre tre nazionali, anch’esse qualificate a una sola edizione della kermesse iridata: Zaire (l’attuale Repubblica Democratica del Congo, zero reti in tre partite nell’edizione del 1974), Cina (mai a segno nelle tre gare dell’edizione del 2002) e Trinidad e Tobago (a secco nei tre incontri del Mondiale del 2006). Appartiene alle Indie Orientali Olandesi anche il record di assenza dai Mondiali relativo a una compagine in precedenza presente ad almeno un’edizione della rassegna iridata: ben ottantaquattro anni destinati a diventare almeno ottantotto in caso di accesso a United 2026. Tale record è condiviso con Cuba, anch’essa mancante dal Mondiale dal 1938, ma la quale riuscì ad accedere ai quarti di finale di tale edizione, che la videro soccombere per 0-8 con la Svezia ad Antibes il 12 giugno 1938 (dopo aver superato la Romania al primo turno, vincendo per 2-1 la ripetizione del primo incontro, terminato con un pareggio per 3-3).