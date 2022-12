Antalyaspor-Napoli, streaming gratis e diretta tv Sportitalia, Sky o DAZN? Dove vedere amichevole

Mercoledì 7 dicembre alle ore 18.45 (le 20.45 locali) all'”Antalya Arena” di Antalya (Turchia) si disputerà l’amichevole Antalyaspor-Napoli con le due squadre che si stanno preparando per la seconda parte di stagione e che vede i partenopei al primo posto e che mercoledì 4 gennaio (ore 20.45) riprenderanno il loro percorso affrontando in trasferta l’Inter.

Per la formazione turca sarà il primo confronto diretto contro un club italiano, mentre gli azzurri contro squadre della Turchia hanno quattro precedenti con due successi (entrambi contro il Trabzonspor), un pareggio e una sconfitta (contro il Besiktas).

Antalyaspor-Napoli, probabili formazioni

ANTALYASPOR (4-5-1): Uysal; Balci, Sari, Luyindama, Kudryashov, Vural; Nakajima, Fernando, Akyol, Larsson; Wright.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Dove vedere Antalyaspor-Napoli in tv e streaming

L’amichevole tra Antalyaspor-Napoli non sarà visibile in chiaro, ma sul canale Sky Sport (ch. 251 del decoder) e in pay per view acquistando l’evento al costo di 9,99 euro. Essendo la partita a pagamento, non sarà disponibile l’opzione Sky Go.

Altra opzione sarà quella della diretta streaming su DAZN: per poter vedere l'incontro è necessario scaricare l'App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi. Telecronaca a cura di Riccardo Mancini.



