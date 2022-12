Arezzo-Fiorentina, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole

Oggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio Comunale di Arezzo, si disputerà l’amichevole Arezzo-Fiorentina con la squadra viola (decimo posto in classifica con 19 punti), che giocherà la sua prima partita dopo l’inizio della sosta del campionato (13 novembre) che l’aveva vista sconfitta nel finale (con tante polemiche) al “Meazza” per 2-1 contro il Milan.

Gli amaranto in questa stagione stanno partecipando al campionato di Serie D (girone E) e sono secondi dietro la Pianese (32 punti vs 27) e domenica 4 dicembre (ore 14.30) ci sarà lo scontro diretto in casa della capolista. L’ultima amichevole tra le due squadre risale al 22 agosto che vide la vittoria dei gigliati per 2-1 con reti di Eysseric e Veretout (Persano per gli aretini).

Dove vedere Arezzo-Fiorentina in tv e streaming

Il derby toscano tra Arezzo-Fiorentina (ore 15) non dovrebbe essere visibile su nessun canale (neanche lo streaming) visto che non sono stati acquistati i diritti per trasmetterla: comunque per chi fosse interessato a seguire la gara, potrà consultare le pagine ufficiali Facebook e Twitter dei due club.

