Argentina-Francia, le probabili formazioni della finale dei Mondiali

Domenica 18 dicembre, alle ore 16:00, andrà di scena il match valido per la finale dei Mondiali 2022 in Qatar tra Argentina-Francia. Le due compagini si sfideranno allo stadio Iconico di Lusail o stadio Nazionale di Lusail, uno stadio di Lusail, in Qatar. La struttura ha ospitato in totale 10 partite del campionato mondiale di calcio 2022, di cui 6 gare della fase a gironi, un ottavo di finale, un quarto di finale, una semifinale e la finale per il primo posto.

Mondiali, Argentina-Francia: come arrivano le due squadre

L’Argentina si avvicina al match dopo aver superato Australia, Olanda e Croazia, rispettivamente agli ottavi di finale, ai quarti di finale e in semifinale. La Seleccion, in particolare, ha vinto 2-1 contro l’Australia, ha superato gli Orange ai calci di rigore, dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, ed ha vinto contro la Croazia di Modric con un netto 3-0.

La Francia, invece, si avvicina alla finale della Coppa del Mondo dopo aver superato Polonia, Inghilterra e Marocco, rispettivamente agli ottavi di finale, ai quarti di finale e in semifinale. I Blues, infatti, hanno vinto 3-1 contro la Polonia, ha superato 1-2 l’Inghilterra ed ha vinto 2-0 contro il Marocco di Hakimi e Ziyech.

Argentina-Francia: i precedenti

I precedenti assoluti ai mondiali sono soltanto tre, con due partite nella fase a gironi e una negli scontri diretti. Il bilancio è a favore dell’Albiceleste che ha vinto in due occasioni, lasciando però ai bleus la soddisfazione di portarsi a casa l’incontro degli ottavi di Russia 2018.

Probabili formazioni Argentina-Francia

Probabile formazione Argentina (3-5-2): E. Martinez; Romero, Otamendi, L. Martinez; Molina; De Paul, Rodriguez, Mac Allister, Acuna; Messi, J. Alvarez.

Allenatore: Scaloni. Indisponibili: Gomez

Probabile formazione Francia (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Konaté, T. Hernandez; Fofana, Tchouameni; Griezmann, Dembele, Mbappé, Giroud.

Allenatore: Deschamps. Indisponibili: Rabiot