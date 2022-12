Atalanta-AZ, streaming gratis e diretta tv Sportitalia o Sky? Dove vedere amichevole

Giovedì 29 dicembre alle ore 19 al “Gewiss Stadium” di Bergamo si disputerà l’amichevole Atalanta-AZ, ultimo test per le due squadre in vista della ripresa della stagione che vedrà gli orobici ricominciare sul campo dello Spezia (mercoledì 4 gennaio, ore 14.30), mentre il club di Alkmaar in casa contro il Vitesse (sabato 7 gennaio, ore 18.45).

E’ il primo confronto tra le due formazioni, con la Dea, che vanta solo quattro precedenti contro squadre olandesi con un bilancio di una vittoria, un pareggio e due sconfitte.

Atalanta-AZ, probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Scalvini, Palomino; Hateboer, Ederson, Malinovskyi, Soppy; Lookman, Boga, Zapata.

AZ (4-3-3): Verhulst; Chatzidiakos, Beukema, Martins Indi, Kerkez; Reijnders, De Wit, Clasie; Karlsson, Pavlidis, Odgaard.

Dove vedere Atalanta-AZ in tv e streaming

Il match Atalanta-AZ sarà visibile su Sky Sport Calcio (canale 202 del decoder) e Sky Sport (ch.252) con collegamento a partire dalle ore 18.55.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app die previo abbonamento.

