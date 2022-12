Atalanta-Eintracht, streaming gratis e diretta tv Sportitalia o Sky? Dove vedere amichevole

Domani sera alle ore 20 al “Gewiss Stadium” di Bergamo si disputerà il match amichevole Atalanta-Eintracht Francoforte, valevole per la venticinquesima edizione del “Trofeo Achille e Cesare Bortolotti“, tornato dopo quattro anni di assenza e che nelle ultime due edizioni ha visto vincere in nerazzurri contro Hertha Berlino (3-2) e Lille (1-0). L’ultimo ko bergamasco, proprio contro i tedeschi nel 2016 ai calcio di rigore, dopo il 2-2 dei tempi regolamentari.

Le due squadre che si stanno preparando per la seconda parte di stagione, con la squadra orobica che sabato 17, giocherà un altro match, questa volta contro i francesi del Nizza, mentre il 4 gennaio riprenderà il suo cammino in Serie A con l’impegno in trasferta contro lo Spezia, mentre i tedeschi dovranno aspettare il 21 gennaio per ricominciare in Bundesliga, quando ospiteranno lo Schalke 04.

Atalanta, probabile formazione

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Ederson, Scalvini, Ruggeri; Malinovskyi; Lookman, Zapata.

Dove vedere Atalanta-Eintracht in tv e streaming

Il match Atalanta-Eintracht sarà visibile su Sky Sport Football (canale 203 del decoder) con collegamento a partire dalle ore 19.55.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

XXII Trofeo Bortolotti, Atalanta vs Eintracht 5-6 d.c.r. (2-2)