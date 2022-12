Venerdì 23 dicembre, alle ore 17, al “Benito Villamarin” di Siviglia, si disputerà il match amichevole Betis-Atalanta. Prima di scoprire dove vedere Betis-Atalanta in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Penultima amichevole per i bergamaschi guidati da Gian Piero Gasperini che affronteranno in questo test amichevole il Betis, sesto in Liga. Nelle precedenti uscite invernali l’Atalanta ha perso il “Trofeo Bortolotti” contro l’Eintracht Francoforte dopo i calci di rigore ma ha battuto il Real Calepina 2-1 e il Nizza 0-3. Dopo il match contro gli iberici, la “Dea” affronterà nell’ultimo test l’ AZ Alkmaar il 29 dicembre al “Gewiss Stadium”.

PROBABILI FORMAZIONI BETIS-ATALANTA



BETIS (4-3-3): Silva; Montoya, Pezzella, Ruiz, Miranda; Gonzalez, Akouokou, Canales; Ruibal, Willian Jose, Fekir. All. Pellegrini.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Scalvini, Palomino; Hateboer, Ederson, Malinovskyi, Soppy; Lookman, Boga; Zapata. All. Gasperini.

Dove vedere Betis-Atalanta, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN?

Il match Betis-Atalanta, valevole come gara amichevole, sarà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.