Casa Pia-Roma, streaming gratis e diretta tv Sportitalia o DAZN? Dove vedere amichevole

Questa sera alle ore 20 allo stadio “Municipal” di Albufeira (città costiera dell’Algarve in Portogallo) si disputerà l’amichevole Casa Pia-Roma con le due squadre che si stanno preparando per la seconda parte di stagione: i giallorossi ripartiranno dal match casalingo contro il Bologna (mercoledì 4 gennaio, ore 16.30), mentre i portoghesi (quinto in classifica della Primeira Liga lusitana) saranno impegnati sul campo del Portimonense.

Sarà il primo confronto diretto tra le due squadre; i capitolini invece vantano venti precedenti con squadre del Portogallo: dieci vittorie, dieci pareggi e cinque sconfitte.

Attiva Ora/Abbonati ora a DAZN

Casa Pia-Roma, probabili formazioni

CASA PIA (5-3-2): Batista; Lucas Soares, Leo Bolgado, Fernandes, Varela, Lelo; Baro, Neto, Costa Pinto; Saviour, Antoine.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Kumbulla, Smalling, Ibañez; Celik, Camara, Matic, Zalewski; Zaniolo, El Shaarawy; Abraham.

Dove vedere Casa Pia-Roma in tv e streaming

L’amichevole Casa Pia-Roma sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma DAZN con telecronaca a cura di Edoardo Testoni; per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi. Segui la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora