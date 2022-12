Coppa Italia di Serie C: avanti Foggia, Virtus Entella, L.R. Vicenza e Juventus Next Gen

I quarti di finale della Coppa Italia di Serie C hanno visto i successi di Foggia, Virtus Entella, L.R. Vicenza e Juventus Next Gen. Pugliesi e liguri si sono imposti in casa, rispettivamente per 2-0 sul Catanzaro e per 5-2 sul Renate, mentre i vicentini hanno battuto per 2-0 a domicilio la Viterbese e i giovani juventini hanno espugnato per 2-1 il campo del Padova.

Le semifinali

Le semifinali, strutturate sulla doppia sfida andata/ritorno con il medesimo regolamento in vigore nelle Coppe Europee, saranno Virtus Entella Chiavari-L.R. Vicenza e Foggia-Juventus Next Gen: andata il 18 gennaio 2023, ritorno il successivo 15 febbraio. La Virtus Entella è l’unica delle semifinalistea a non essersi mai imposta in questa competizione, mentre il Foggia vanta due successi (nelle annate 2006-’07 e 2015-’16), L.R. Vicenza e Juventus Nex Gen uno ciascuno (rispettivamente datati 1981-’82 e 2019-’20).

Il sodalizio vincitore della precedente edizione

L’edizione 2021-’22 della Coppa Italia di Serie C fece registrare il successo del Padova, che piegò l’Alto Adige nella doppia finale: dopo lo 0-0 dell’andata in casa (9 marzo 2022), i patavini si aggiudicarono per 1-0 il confronto di ritorno in trasferta (6 aprile 2022), grazie a una rete siglata da Enej Jelenic al 64’.

La compagine più titolata

La compagine che ha iscritto più volte il proprio nominativo nell’Albo d’Oro della competizione è, invece, il Monza, con quattro affermazioni datate 1973-’74, 1974-’75, 1987-’88 e 1990-’91).